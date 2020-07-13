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  13 июля 2020
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В Узбекистане зафиксирована 61-я смерть от коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 67-летняя пациентка умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 61-я смерть в стране от коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения, 10 июля в связи с ухудшением состояния пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии инфекционной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской обласьи. У женщины был выявлен COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Пациентка страдала гипертонией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и хроническим холециститом.

Женщина скончалась 13 июля от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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