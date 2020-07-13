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  13 июля 2020
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Мексика обошла Италию по смертности от коронавируса и стала четвертой в мире

CentralAsia (KG) -  Мексика обошла Италию по смертности от коронавируса и стала четвертой в мире. В воскресенье в стране было зафиксировано 35 006 смертей. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

На воскресенье 12 июля в Мексике было 295 268 подтвержденных случаев COVID-19.

В Италии было 295 268 случаев и 34 954 случая смерти.

По данным Университета Джона Хоскинса, в США умерли 132 205, в Бразилии – 72 100, в Великобритании 44 904 человека.

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