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  13 июля 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 196 новых случаев коронавируса. Всего 13193

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13193 (+196).

По данным Минздрава, 142 новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, 25 - в Наманганской области, 20 - в Бухарской области, 9 - в Ферганской области.

В настоящее время в стране вылечились 7852 человека, инфицированных коронавирусом, 5280 пациентов проходят лечение, из них 43 находятся в тяжёлом состоянии, а 7 - в критическом.

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