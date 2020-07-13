30-летний мужчина умер после посещения «Ковид вечеринки» в Техасе

Пункт тестирования в Техасе

CentralAsia (KG) - 30-летний пациент скончался после участия в «Ковид вечеринке». По словам медицинского чиновника, умерший полагал, что вирус является мистификацией. Об этом пишет Гардиан.

«Незадолго до того, как пациент умер, он посмотрел на медсестру и сказал:« Я думаю, что сделал ошибку. Я подумал, что это обман, но это не так», - сообщила доктор Джейн Эпплби, главный врач методистской больницы в Сан-Антонио (Техас).

«Я не хочу казаться паникером, но мы просто пытаемся поделиться некоторыми реальными примерами, чтобы помочь нашему сообществу понять, что этот вирус очень серьезен и может легко распространяться».

«Ковид вечеринка» - это собрание, проводимое кем-то с диагнозом коронавирус, чтобы выяснить, является ли вирус реальным, и узнать, заражается ли кто-нибудь, пояснила она.

Эпплби заявила в своем видео обращении, что ее побудили раскрыть дело, увидев «вызывающий» рост инфекций. Она сказала, что сейчас 22% тестов выявляют Covid-19, по сравнению с 5% несколько недель назад.

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