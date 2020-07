Отказавшись от карантина, Швеция получила высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды, - Business Insider

Стокгольм

CentralAsia (CA) - Как показывают данные, необычная стратегия Швеции для борьбы с коронавирусом не привела к значительным экономическим выгодам, вместо ожидаемого, страна получила переднее место в списке стран с высоким количеством смертей от вируса, пишет Business Insider, один из ведущих мировых новостных порталов.



Швеция никогда не вводила официальные ограничения в ответ на пандемию коронавируса. Вместо этого модель борьбы с коронавирусом в стране основана на личной ответственности граждан. Большинство предприятий, ресторанов, баров и школ остались открытыми, хотя в конце марта были запрещены собрания более 50 человек.



Премьер-министр Швеции Стефан Левен поддеражал данную стратегию, назвав ее отвечающей «здравому смыслу» и позволяющей стране жить обычной жизнью.



Но эта нетрадиционная стратегия вызвала негативную реакцию некоторых экспертов, которые, оглядываясь назад, говорят, что политика «возможно, не была самой умной во всех отношениях».



Джейкоб Киркегард, старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона в интервью газете The New York Times заявил, что хотя предприятия в основном не закрывались и работали в обычном режиме, Швеция от этого ничего не выиграла.



«Они буквально ничего не получили и не выиграли, — сказал Киркегард. — Они сами себе навредили, и не добились никакой экономической выгоды».



Как пишет Reuters, согласно опубликованному в этом месяце прогнозу Центрального банка Швеции, валовый внутренний продукт страны (ВВП) сократится в этом году на 4,5%. Это не соответствует предыдущему прогнозу, согласно которому ВВП Швеции вырастет на 1,3%. А The New York Times пишет, что за период с марта по май уровень безработицы в стране вырос с 7,1% до 9%.



Швеция является страной, где показатель уровня смертности от коронавируса один из высоких.



Как следует из данных научного интернет-издания Оксфордского университета Our World In Data, в Швеции число подтвержденных случаев смерти на миллион человек больше, чем в США, Бразилии, Индии и России — странах, в которых общий уровень смертности значительно выше, чем в Швеции. Некоторые шведские чиновники требуют от властей пересмотреть государственную стратегию борьбы скоронавирусном.



В апреле более двух тысяч шведских ученых подписали открытые письма, призывая власти страны пересмотреть вопрос о введении режима изоляции.



В мае бывший государственный эпидемиолог Швеции Анника Линде заявила в интервью местной газете Dagens Nyheter, что, по ее мнению, в стране «с самого начала следовало ввести гораздо более жесткие ограничения».



«Мы должны были знать, насколько плохо мы были подготовлены в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, - сказала Линде. - Введя режим изоляции, мы смогли бы подготовиться, все обдумать и кардинально замедлить распространение инфекции».