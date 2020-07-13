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  13 июля 2020
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В ЮАР запретили продажу алкоголя из-за роста заболеваемости коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Власти Южно-Африканской Республики из-за роста заболеваемости коронавирусом снова запретили продажу алкоголя, а также ввели комендантский час с 21:00 до 04:00, сообщает ВВС.

Президент страны Сирил Рамафоса заявил, что новые ограничения призваны снизить нагрузку на систему здравоохранения страны. «Некоторое количество людей начали проводить вечеринки и попойки. А некоторые ходят в людных местах без масок», - сказал он.

ЮАР больше всего пострадала от коронавируса из стран Африки: по последним данным, там больше 276 тыс. заразившихся и больше 4 тыс. летальных исходов. На прошедшей неделе был зафиксирован самый большой ежедневный скачок числа новых случаев Covid-19.

Во время первой волны пандемии ЮАР уже вводила запрет на продажу алкоголя, который освободил больничные места, привел к банкротству торговые предприятия, вызвал насилие и политические распри, а также возбудил ажиотажный интерес к ананасам.

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