[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана посмертно наградил государственными наградами двух врачей
Предыстория: Минздрав Казахстана опубликовал список скончавшихся от Covid-19 медиков

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан двух скончавшихся врачей, передает официальный сайт президента Акорда.

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан»:

Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП «Областная клиническая инфекционная больница», Актюбинская область», - говорится в документе.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Мексика обошла Италию по смертности от коронавируса и стала четвертой в мире
  • В Узбекистане устроивших бунт в самой большой карантинной зоне отпустили домой
  • В Казахстане за сутки выявили 1646 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com