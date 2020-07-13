Президент Казахстана посмертно наградил государственными наградами двух врачей

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан двух скончавшихся врачей, передает официальный сайт президента Акорда.

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан»:

Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно) – заведующему отделением ГКП «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно) – главному врачу ГКП «Областная клиническая инфекционная больница», Актюбинская область», - говорится в документе.

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