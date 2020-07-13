В Москве с сегодняшнего дня снимается ряд запретов, введенных в связи коронавирусом

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CentralAsia (CA) - В Москве с 13 июля отменяют режим обязательного ношения защитных масок на улицах. Также с сегодняшнего дня в городе снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Соответствующий указ 9 июля подписал мэр города Сергей Собянин.

Сегодня в городе отменяется:



1. Ограничения на очную работу образовательных учреждений.

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.



Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.



В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября.



2. Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.



Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.



3. Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.



4. Снимаются все ограничения в сферепредпринимательства, пердоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.



Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.



5. При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен.



Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.



Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.