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  13 июля 2020
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Самый крупный рынок Туркменистана временно закроют на профилактику

CentralAsia (TM) -  Работа Восточного базара «Алтын асыр» в Ашхабаде с 13 июля текущего года будет временно ограничена в связи с проведением санитарной обработки, дезинфекционных и профилактических мероприятий. Об этом сообщает газета «Türkmenistan».

Восточный базар «Алтын асыр» — первый по величине рынок Туркменистана. Расположен в пригороде Ашхабада, в жилом массиве Чоганлы. Построен в 2011 году в форме напоминающий туркменский ковровый гёль на огромной территории в 154 гектаров.

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