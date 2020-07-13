Самый крупный рынок Туркменистана временно закроют на профилактику

CentralAsia (TM) - Работа Восточного базара «Алтын асыр» в Ашхабаде с 13 июля текущего года будет временно ограничена в связи с проведением санитарной обработки, дезинфекционных и профилактических мероприятий. Об этом сообщает газета «Türkmenistan».

Восточный базар «Алтын асыр» — первый по величине рынок Туркменистана. Расположен в пригороде Ашхабада, в жилом массиве Чоганлы. Построен в 2011 году в форме напоминающий туркменский ковровый гёль на огромной территории в 154 гектаров.