В Узбекистане вступительные экзамены в лицеи отложены на неопределённое время

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за усиления карантинных мер вступительные экзамены в лицеи отложены на неопределенный срок.

В пресс-службе Министерства народного образования сообщили, что, согласно постановлению Кабинета министров, вступительные экзамены в академические лицеи ежегодно проводились с 10 по 25 июля.

Однако в этом году в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии об усилении карантинных мер, вступительные экзамены в академические лицеи отложены на неопределенный срок.