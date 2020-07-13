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  13 июля 2020
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В Узбекистане вступительные экзамены в лицеи отложены на неопределённое время

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане из-за усиления карантинных мер вступительные экзамены в лицеи отложены на неопределенный срок.

В пресс-службе Министерства народного образования сообщили, что, согласно постановлению Кабинета министров, вступительные экзамены в академические лицеи ежегодно проводились с 10 по 25 июля.

Однако в этом году в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии об усилении карантинных мер, вступительные экзамены в академические лицеи отложены на неопределенный срок.

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