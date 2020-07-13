В России за сутки выявили более 6,5 тыс. новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 13:51, 13 июля 2020
- Просмотров: 547 English
CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 6537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1674 (25,6%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 733 699 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.
За весь период в стране проведено более 23,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 261 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 275 334 человека.