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  13 июля 2020
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В России за сутки выявили более 6,5 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 6537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1674 (25,6%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 733 699 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период в стране проведено более 23,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 261 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 275 334 человека.

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