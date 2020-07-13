В Украине снижается прирост коронавируса

CentralAsia (CA) - В Украине за минувшие сутки выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.

В стране третий день подряд отмечается спад выявленных новых случаев за сутки: 10 июля было зарегистрировано 819 новых случаев коронавируса, 11 июля — 800, 12 июля — 678.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 54 133, из них выздоровели 26 503 пациента, скончались 1398 человек.