В Украине снижается прирост коронавируса
- Азия и мир, общество
- 14:12, 13 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В Украине за минувшие сутки выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.
В стране третий день подряд отмечается спад выявленных новых случаев за сутки: 10 июля было зарегистрировано 819 новых случаев коронавируса, 11 июля — 800, 12 июля — 678.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 54 133, из них выздоровели 26 503 пациента, скончались 1398 человек.