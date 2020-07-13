В Казахстане в детском спеццентре коронавирусом заразились около 40 детей

Фото: instagram ayagoz_cossu

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг коронавирусом заразились 35 воспитанников и 22 сотрудника. Об этом в соцсетях сообщила директор центра Шолпан Мукашева.

«Дорогие друзья меня зовут Шолпан Ермековна, я приступила к обязанностям директора ЦОССУ города Аягоз 2 июля 2020 года. Как сообщалось ранее, в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг 28 июня было выявлено 2 факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра.

Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников учреждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование.

Предположительно занос инфекции приходится на до карантинный период.

Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено.

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений. Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет. Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах.

Наши воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в изоляционном помещении, дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Межведомственные организации оказывают содействие. Я надеюсь совместно мы справимся!», - написала она.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения