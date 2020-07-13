В Фергане фермер найден повешенным на собственном поле

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CentralAsia (UZ) - 42-летний фермер из села "Султанабад" Учкуприкского района Ферганской области, Акмалжон Отабеков, 9 июля был найден повешенным на своем полевом стане, сообщили СМИ.



По словам родственников погибшего, Акмалжон запер дверь сарая изнутри, прежде чем повеситься, и заранее по телефону позвал своего младшего брата.

Фермер, который знал умершего, утверждает, что самоубийство было вызвано тем, что власти заставляли его сдать больше пшеницы, чем требовалось по плану.

Сотрудник отдела внутренних дел Учкурикского района подтвердил смерть Акмалжона Отабекова.

Один из фермеров, который хорошо знал Акмалжона Отабекова и попросил, чтобы его имя оставалось анонимным, сказал, что инцидент произошел на поле утром 9 июля. «Его младший брат рассказал, что Акмалжон в 8 часов утра позвонил ему, сказав, что приедет комиссия. Когда брат приехал на полевой стан, он обнаружил, что дом был заперт дверь изнутри, а в нём повешенного старшего брата. Он быстро перерезал веревку, но Акмалжон был уже мертв. Говорят, что он написал записку, но я не знаю, кто у кого она сейчас».

Фермер утверждает, что день или два назад глава района оказал давление на Акмалжона, заставляя его сдать еще пять тонн пшеницы сверх плана.

Другой фермер, выступая на условиях анонимности, сказал, что Акмалжон и другие фермеры еще не получили деньги за хлопок, который они продали кластеру в прошлом году: «Хоким действительно очень замучил фермеров. Фермеры видели спасение в пшенице. Потому что кластер до сих пор не заплатил за большинству фермеров за хлопок...».

Глава информационной службы администрации Учкуприкского района Азизжон Эрматов сказал, что он не имеет информации о самоубийстве фермера.

В ответ на обвинения фермеров в том, что власти вынуждали покойного сдать лишнюю пшеницу, Азизжон Эрматов ответил: «Учкуприкский район был вторым или третьим в регионе, который вначале реализовал план по пшенице. У нас много пшеницы. Больше, чем планировалось, было оставлено самим фермерам и их работникам. Ни один фермер не принуждался сдавать больше пшеницы, чем требовалось по плану».

У Акмалжона Отабекова остался сын, который перешёл в 11-ый класс.

В Узбекистане нередки случаи давления со стороны властей при выполнении государственного плана, а также случаи самоубийств фермеров после сбора урожая пшеницы.