[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон выразил соболезнование президенту Казахстана в связи с общенациональным трауром
Предыстория: В Казахстане почтили память жертв коронавируса. Видео

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с объявленным общенациональным трауром по умершим от коронавируса.

Президент отметил, что возрастающая угроза пандемии побуждает к еще большему укреплению солидарности, взаимоподдержки и объединению усилий в борьбе с ней.

«В связи с объявлением в Казахстане общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса с пожеланиями скорейшего полного выздоровления всем заболевшим выражаю наши искренние соболезнования братскому народу Казахстана.

Убеждён, что принимаемые правительством Республики Казахстан решительные меры по локализации угрозы вирусной инфекции в скором времени приведут к желаемым результатам.

Таджикистан с глубокой тревогой следит за ситуацией с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе», - говорится в письме.

Эмомали Рахмон добавил, что в борьбе с пандемией Таджикистан готов оказать помощь и содействие Казахстану.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Ученые заявили, что у переболевших коронавирусом пациентов снижается число антител
  • В Польше стартовал второй тур выборов президента
  • Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации, - учёный


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com