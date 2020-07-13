Эмомали Рахмон выразил соболезнование президенту Казахстана в связи с общенациональным трауром

- Таджикистан, общество
- 14:51, 13 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с объявленным общенациональным трауром по умершим от коронавируса.
Президент отметил, что возрастающая угроза пандемии побуждает к еще большему укреплению солидарности, взаимоподдержки и объединению усилий в борьбе с ней.
«В связи с объявлением в Казахстане общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса с пожеланиями скорейшего полного выздоровления всем заболевшим выражаю наши искренние соболезнования братскому народу Казахстана.
Убеждён, что принимаемые правительством Республики Казахстан решительные меры по локализации угрозы вирусной инфекции в скором времени приведут к желаемым результатам.
Таджикистан с глубокой тревогой следит за ситуацией с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе», - говорится в письме.
Эмомали Рахмон добавил, что в борьбе с пандемией Таджикистан готов оказать помощь и содействие Казахстану.