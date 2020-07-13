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  13 июля 2020
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В Туркменистане закрылись крупные торговые центры «Толкучка» и «Беркарар», - СМИ

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане с 13 июля введен обязательный масочный режим. В столице Турменистана закрылись на карантин крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка», сообщает turkmen.news.

По сообщениям источников в Ашхабаде, по городу курсирует автомобиль дорожной полиции с включенными проблесковыми маячками, из которого по громкой связи людей предупреждают о необходимости выходить из дома в маске.

На постах ГАИ, на въездах в город, всех водителей останавливают сотрудники дорожной полиции и проверяют наличие масок, в том числе у пассажиров. Если таковых нет – заставляют купить тут же, у сотрудников полиции, по 1 манату за штуку.

Из Туркменбаши сообщают, что маски въезжающим в город водителям раздают бесплатно. Главное – чтобы на лице каждого водителя она присутствовала.

По сообщению источников в разных регионах страны, антисептические средства попали в разряд дефицита в большинстве аптек, а там, где они еще есть, цена резко возросла. Масок практически нигде нет, поэтому швеи-надомницы, еще вчера обшивавшие местных модниц, быстро переквалифицировались на пошив многоразовых масок. Цена на такие самодельные средства защиты разнится от 3-5 манатов до 15 и выше, в зависимости от спроса и качества.

В Туркменистане в данный момент работает миссия ВОЗ, приехавшая для оценки ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день никаких заявлений о наличии или отсутствии заразившихся вирусом пациентов не последовало. Всем умершим, предположительно от ковид, ставят один диагноз – пневмония.

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