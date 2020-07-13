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  13 июля 2020
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В Узбекистане имеется резерв в 1 миллион тест-систем для коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (UZ) -  Первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев в интервью местным СМИ заявил, что в стране имеется запас в 1 миллион тест-систем для коронавируса.

По словам Баходыра Юсупалиева, ежедневно в стране регистрируется 450-470 новых случаев заболевания. Представитель Минздрава подтвердил, что система здравоохранения республики работает под чрезмерным давлением.

«Мы проводим 20, 22, 25 тысяч тестов в день по всей стране. Мы сравниваем это с предыдущим периодом: если раньше мы брали 8-10 тысяч тестов в день, то теперь мы можем видеть, что этот показатель увеличился в 2-3 раза», - сказал чиновник.

Б.Юсупалиев опроверг информацию о том, что в стране не хватает тест-систем, отметив, что в наличии имеется 1 миллион тестов и добавил, что этот запас постоянно обновляется.

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