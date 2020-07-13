В Узбекистане опровергли слухи о том, что коронавирус передается от тестов, присланных из Китая

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 13 июля прошёл брифинг с участием руководителя Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору Нурматом Отабековым.

В ходе брифинга Нурмат Отабеков опроверг информацию о том, что коронавирус передается от тестов, присланных из Китая.

В ответ на вопрос: "Правда ли, что коронавирус передается от тестов, присланных из Китая? Некоторые страны даже отправили тесты обратно в Китай, как только они выявили случаи заражения", Отабеков ответил: "Во-первых, тест-система - это гиперчувствительный реагент, на который нельзя поместить вирусы. Поэтому слухи о том, что китайцы отправили тесты с коронавирусной инфекцией, являются необоснованными, что является одним из фейков в Интернете".

"Заболевание не передается через тест-системы, однако иногда чувствительность этих тестов может быть низкой. В таких случаях, даже если заболевание не является заразным, людям с заболеванием можно выйти «отрицательный» ответ, а людям без заболевания - «положительный». Поэтому все тесты проверяются на чувствительность перед применением на практике", - отметил глава санэпиднадзора Узбекистана.