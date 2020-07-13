В период пандемии в Таджикистане стали реже распадаться семьи, - Минюст

CentralAsia (TJ) - За 6 месяцев 2020 года в период пандемии коронавируса в Таджикистане сократилось количество заключенных браков и распадов семей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Минюста страны Саодатбиби Сироджзода, передает «Ховар».



По ее словам, за этот период количество записей бракосочетания составило 29 955 (в 2019 году – 33 265), записей о разводе – 5 486 (в 2019 году – 6 065).



«В период распространения COVID-19, в зарубежных странах, напротив, распад семей превратился в глобальную проблему. По мнению экспертов мирового уровня, в такой ситуации даже образцовые семьи не смогли противостоять тем конфликтам, которые возникают в четырёх стенах. К счастью, в Таджикистане эта ситуация не вызвала тревоги», - сказала она.



Снижение количества записей бракосочетания в какой-то мере связано с запрещением в определённый период проведения свадебных церемоний. Однако снижение количества распадов семей начальник Управления ЗАГС Саодатбиби Сироджзода связывает с повышением семейной просвещённости молодежи.



Разногласие, бездетность, миграция, болезни, привлечение к суду одного из супругов, экономическое положение семей, неосведомлённость молодёжи являются основными причинами распада семей.



Согласно данным, распад семей наблюдается больше всего в Согдийской области – 1922. Распад семей за этот период в Хатлонской области составил 1230, в ГБАО – 80, в Душанбе – 931, РРП – 1323.



За отчетный период запись смертей составила 18 777, что по сравнению с тем же периодом 2019 года (16 929) больше на 1848.

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