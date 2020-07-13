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  13 июля 2020
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Названы главные факторы смертельного исхода от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Исследователи проанализировали данные 17 млн людей в Великобритании, из них почти 11 000 человек скончались от коронавируса. Помимо преклонного возраста и предшествовавших заболеваний были выявлены и другие важные факторы риска, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Группа британских исследователей проанализировала медицинские данные 17,2 млн взрослых жителей страны, которые были доступны в электронном виде и анонимизированы для исследования. Из них 10 926 человек умерли в связи с коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

По мнению группы исследователей под руководством Лиама Смита из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Бена Голдакра из Оксфордского университета, риск смерти от коронавируса увеличивают различные факторы.

Наиболее важные из них:

  • мужской пол;
  • пожилой возраст;
  • бедность либо низкий социальный статус;
  • различные предшествующие заболевания (в том числе диабет, тяжелая форма астмы и аутоиммунные заболевания);
  • сильно выраженный лишний вес (индекс массы тела выше 35);
  • также больший риск умереть от коронавируса имеют несветлокожие люди.

Как отмечает издание, в исследовании не выявлялись причины, лежащие в основе этих взаимосвязей.

«Главный смысл этого исследования заключается в том, что в этой стране на здоровье людей по-прежнему сильно влияет социальный фактор, такие как бедность, этническая принадлежность и несправедливость - и коронавирус не является здесь исключением», - говорит Том Уингфилд из Ливерпульской школы тропической медицины.

По его словам, недостаточно лишь идентифицировать эти риски и больше ничего не делать.

Несмотря на большой объем данных, исследование не освещает некоторых аспектов: так как оно сфокусировано только на смертельных случаях, в исследовании не содержится информации, например, о риске возможных долгосрочных нарушений, вызванных коронавирусом.

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