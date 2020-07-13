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  13 июля 2020
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Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения происхождения коронавируса

CentralAsia (CA) -  Два эксперта Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься изучением вопроса происхождения вируса COVID-19, прибыли в Китай, китайская сторона поддерживает с ними тесный контакт, заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

«По соглашению двух сторон, правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учеными по вопросу выявления источника COVID-19. В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай», - сообщила она.

Она отметила, что Китай и ВОЗ в целом едины в том, что происхождение вируса – это научный вопрос, по которому должно быть начато международное сотрудничество и исследование учеными в этой области.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая не сообщила подробностей относительно того, с кем будут встречаться эксперты ВОЗ и какие будут посещать места.

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