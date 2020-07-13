Застрявших в Оренбуржье 800 мигрантов отправят поездами в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Узбекских мигрантов из лагеря в Оренбуржье вывезут поездами за два дня, сообщило издание 56orb.ru.



Сообщается, что лагерь мигрантов расположен под селом Алдаркино в Бузулукском районе. В палатках уже несколько недель живут узбекские граждане, которые надеялись попасть домой через автомобильный переход, но так и не смогли из-за обмана. Всего в беду попали 700 мужчин, 83 женщины и восемь детей.

9 июля состоялись переговоры с участием представителей узбекской диаспоры, муниципалитета и консульства Узбекистана в России. Приехавшие в Оренбургскую область с заработков выразили чиновникам свое возмущение. Они хотели попасть поскорее домой, а оказалось, что Граница на замке, никакого коридора не организовано.

Боясь вспышки коронавирусной инфекции, в Бузулукском районе ввели карантин.

Проскурино, Колтубанка, Колтубановский и Алдаркино расположены менее чем в 30 километрах друг от друга. Неожиданное соседство с лагерем мигрантов могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому попавшим туда в сжатые сроки обеспечили минимальные условия для быта. Подвели электрический кабель, решили проблему с водой и лекарствами, а в ближайших селах начали мониторинг на предмет COVID-19.

Мигранты хоть и рады были гостеприимству, тем не менее, рвались домой. Женщины, восемь из которых под сердцем носят детей, дохаживают последние месяцы беременности. Вот почему в лагере едва не случился бунт.

И вот сегодня источник издания сообщил, что проблема разрешилась. Мигрантов из Оренбургской области вывезут. Для этого запланированы три рейса.

Источник 56орб сообщил, что два поезда отправятся в Узбекистан сегодня, 13 июля, еще один завтра.