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  13 июля 2020
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В Узбекистане карантинные меры могут продлить и после 1 августа, - Минздрав

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане карантин может быть продлен после 1 августа. Об этом, как сообщили местные СМИ, заявил первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

«Мы продлили карантинные меры до 1 августа. Это связано с тем, что инкубационный период этого заболевания составляет до 14 дней. То есть мы взяли, как бы, полтора цикла. Это оптимальный срок, когда дается возможность пресечь передачу инфекции от человека к человеку. Еще раз повторяю, если мы выдержим все требования, то сможем закончить эти карантинные мероприятия 1 августа», - сказал Юсупалиев.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что если в стране будет отмечаться динамика роста заболеваемости и смертности среди населения, то карантинные меры могут быть продлены.

Ранее сообщалось, что с 10 июля до 1 августа в республике запретили деятельность ряда предприятий.

Кроме того, с 10 июля в Узбекистане из-за коронавируса ввели новые ограничения, включая на транспорт и свадьбы.

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