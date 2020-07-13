В Узбекистане в соцсетях распространилось видео, как агрессивный покупатель разнёс аптеку

- Узбекистан, общество
- 17:54, 13 июля 2020
- Просмотров: 843
CentralAsia (UZ) - В соцстеях распространилось видео, на котором мужчина, придя в аптеку, разбил витрину, разнёс компьютерную технику и ударил женщину провизора.
Инцидент произошёл в Узбекистане. Как видно на видео, мужчина, зайдя в аптеку, показывает женщине список и, не дождавшись ответа, начинает разносить технику и швырять предметы в провизора. Перед этим он ударил её рукой в лоб.
Женщина пытается успокоить агрессивного покупателя и говорит ему "взять в себя в руки". Однако, как видно из видео, это ещё больше приводит его в ярость, и мужчина начинает бросать в провизора куски стекла от разбитой им витрины.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.