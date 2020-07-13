Казахстан продлевает карантин еще на две недели

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев у себя на странице в твиттере сообщил, что режим карантина будет продлен еще на две недели.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», - написал Токаев.



Казахстан ввел двухнедельный карантин с 5 июля.

Нуждающимся семьям Токаев пообещал выплатить по 42 500 тенге (8 тыс. сомов).

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 13, 2020

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