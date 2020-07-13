В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 13360

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13360 (+167).

По данным Минздрава, 83 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все, прибывшие из-за рубежа), 75 в Ташкенте и 9 в Навоийской области.

На сегодняшний день в стране выздоровели 7852 человека с коронавирусной инфекцией (58%), 5446 пациентов проходят лечение, 62 пациента скончались.