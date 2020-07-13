[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 13360
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13360 (+167).

По данным Минздрава, 83 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все, прибывшие из-за рубежа), 75 в Ташкенте и 9 в Навоийской области.

На сегодняшний день в стране выздоровели 7852 человека с коронавирусной инфекцией (58%), 5446 пациентов проходят лечение, 62 пациента скончались.

Новости по теме:

print
  • В Таджикистане за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19
  • В Москве с сегодняшнего дня снимается ряд запретов, введенных в связи коронавирусом
  • В период пандемии в Таджикистане стали реже распадаться семьи, - Минюст


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com