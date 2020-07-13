Группа 83 богатых людей призвала правительства увеличить налоги на доход богатых людей

CentralAsia (KG) - Группа из 83 самых богатых людей в мире призвала правительства увеличить налоги на доход очень богатых людей, в первую очередь их самих. Они предполагают, что экономические последствия пандемии COVID-19 могут длиться десятилетиями и способны «загнать еще полмиллиарда людей в нищету». Письмо группы напечатала газета Гардиан.

Среди тех, кто подписался под обращением, сэр Стивен Тиндалл — основатель Warehouse Group и второй самый богатый человек Новой Зеландии с состоянием в 475 миллионов долларов; британский сценарист и режиссер Ричард Кертис; ирландский венчурный капиталист Джон О'Фаррелл, который сделал миллионы, инвестируя в технологические компании Силиконовой долины; Джерри Гринфилд, соучредитель компании по производству мороженого Ben & Jerry's и Эбигейл Дисней, наследница Уолта Диснея и режиссёр.

«Мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют больных в больницы. Мы не расставляем продукты на полках и не доставляем их в магазины. Но у нас есть деньги, много денег», - пишут они в письме.

Количество сверхбогатых людей в мире продолжает расти несмотря на пандемию и карантин. Например, богатейший человек в мире Джефф Безос пожертвовал 100 миллионов долларов — это менее 0,1 процента его предполагаемого состояния. И за время пандемии он не стал беднее: с начала года его состояние увеличилось на 75 миллиардов долларов.

Пока тех, кто сам попросил увеличить для него налоги, всего 83 человека. Хотя в мире насчитывается более 500 000 человек, относящихся к категории «сверхбогатых» с состоянием более 30 миллионов долларов (это больше, чем население Исландии или Мальты).

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