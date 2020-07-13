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  14 июля 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло почти 6,6 тысячи человек
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 6596 человек, из них выздоровели 5278 пациентов (80%), скончались 55 человек, под медицинским наблюдением остаются 184 пациента.

В соседнем Казахстане количество зараженных достигло почти 60 тыс. человек, только за последние сутки коронавирус выявлен у 1646 человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у 13 360 человек, число скончавшихся достигло 62. В Кыргызстане за последние сутки зафиксировано 488 новых зараженных, общее количество случаев составляет 11 117, из них скончались 147 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.

Коронавирус в Таджикистане
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