В Ташкенте выявили 231 новых случая коронавируса

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:30 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13 591 (+ 231).

Все 231 новых случаев были выявлены в Ташкенте, сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день 164 пациента прошли лечение в медицинских учреждениях Ташкента, 14 - в Наманганской области, всего 178 пациентов. Всего 8030 (+178) человек с коронавирусной инфекцией (59%) выздоровели. 5498 пациентов продолжают лечение.