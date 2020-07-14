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  14 июля 2020
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В Ташкенте выявили 231 новых случая коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 часов 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13 591 (+ 231).

Все 231 новых случаев были выявлены в Ташкенте, сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день 164 пациента прошли лечение в медицинских учреждениях Ташкента, 14 - в Наманганской области, всего 178 пациентов. Всего 8030 (+178) человек с коронавирусной инфекцией (59%) выздоровели. 5498 пациентов продолжают лечение.

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