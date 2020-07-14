Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 млн

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CentralAsia (CA) - По состоянию на 14 июля в мире зарегистрировано 13 061 792 случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Число скончавшихся достигло более 571 тыс., выздоровели свыше 7,1 млн человек.

По данным ВОЗ, за сутки коронавирус выявили у 215 539 человек, скончались 5037 пациентов.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 6 669 879 и Европе — 2 925 686.