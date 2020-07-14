Россия отменила двухнедельный карантин при въезде в страну
- Азия и мир, общество
- 8:15, 14 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для приехавших из-за границы. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом и иностранцы, и граждане России должны представить на границе результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия, или сдать тест в течение трех суток после приезда.
Работодателей постановление обязывает информировать сотрудников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований по возвращении, а также проверять у них наличие справок.
Двухнедельная изоляция при въезде в Россию была обязательной с конца марта этого года.