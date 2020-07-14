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  14 июля 2020
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Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе беседы президенты обсудили ряд текущих вопросов таджикско-российских отношений стратегического партнерства, рассмотрели отдельные актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

Также стороны высказались о ситуации с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах в целях снижения угрозы распространения пандемии коронавируса. В этом контексте Эмомали Рахмон указал на важность наращивания сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения.

Отмечена динамика развития межгосударственного взаимодействия Таджикистана и России в других областях сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, культурно-гуманитарные связи и сферу обеспечения безопасности.

Коронавирус в Таджикистане
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