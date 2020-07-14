В больнице в итальянском городе Бергамо остались всего 30 пациентов с COVID-19

CentralAsia (CA) - Ведущая больница итальянского города Бергамо, ставшего наиболее пострадавшим от пандемии коронавирусав мире, на прошлой неделе отпраздновала выписку последнего пациента из отделения интенсивной терапии и надеется, что к началу августа зараженных в ней не останется вовсе, рассказал главный врач госпиталя папы Иоанна XXIII Фабио Пеццоли, пишет РИА Новости.



«На прошлой неделе мы выписали из отделения интенсивной терапии последнего пациента, и после этого мы собрали весь персонал, врачей и медсестер, чтобы вспомнить всех пациентов, которые не справились с болезнью, и отпраздновать аплодисментами освобождение палаты срочной помощи от COVID-положительных пациентов», - заявил он.



В июне мэр Бергамо, где проживают 120 тысяч человек, заявил, что в городе вследствие заражения коронавирусом произошло 670 летальных исходов, что делает его наиболее пострадавшим городом в мире в пропорциональном отношении. Во всей провинции Бергамо, по официальным данным, насчитывается более 3 тысяч жертв эпидемии, однако местные власти оценивают их в два-три раза больше.



Как отметил Пеццоли, в его больнице продолжает работу отделение для «обычных» заболевших COVID-19.



«Они являются носителями вируса, но мы не знаем, распространяется ли у них он или нет. С июня мы госпитализировали только одного человека с симптомами, с начала июля их не было вообще, это результат позволяет на многое надеяться», - сказал он.



По словам Пеццоли, с положительными анализами, но без симптомов, в медучреждении находятся около 30 человек. Больница, объяснил специалист, должна держать их, поскольку возвращение к «доковидному» режиму работы требует изменения маршрутов передвижения пациентов по госпиталю – например, при поступлении инфицированного на скорой помощи его нужно доставить ко врачам без контакта с другими посетителями и больными.



«Я надеюсь, что к августу мы выпишем и оставшихся, но хрустального шара у меня нет. Уже 30 пациентов сейчас - это поразительный результат, - говорит Пеццоли. - Для сравнения в пиковый день 29 марта у нас было 550 пациентов с COVID, и все с симптоматикой».



По его словам, 100 из них находились в отделениях интенсивной терапии, и 70 из них были подвергнуты процедуре интубации трахеи.



«За эти три-четыре месяца через нашу больницу прошло около 3200 пациентов, 2000 мы госпитализировали, 430 умерли. Эти цифры поставили нас на переднюю линию борьбы с коронавирусом, и вы знаете, что Бергамо в этом плане получил «черную медаль» во время этой пандемии», - сказал Пеццоли.

