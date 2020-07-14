[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 14 июля в Казахстане выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1011 без клинических проявлений, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Восточно-Казахстанская область - 225 / 106;

- город Алматы - 220 / 86;

- город Нур-Султан - 211/ 62;

- Атырауская область - 190/ 158;

- Актюбинская область - 171 / 145;

- Западно-Казахстанская область - 138 / 78;

- Карагандинская область - 102 / 41;

- город Шымкент - 80 / 51;

- Алматинская область - 79 / 50;

- Жамбылская область - 78 / 61;

- Павлодарская область - 73 / 8;

- Кызылординская область - 62 / 28;

- Северо-Казахстанская область - 59 / 27;

- Туркестанская область - 59 / 48;

- Костанайская область - 46 / 27;

- Акмолинская область - 39 / 20;

- Мангистауская область - 24 /15.

Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 61 755 случаев заболевания коронавирусом, из них скончались 396 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Минздрав Казахстана опубликовал список скончавшихся от Covid-19 медиков
  • В Узбекистане имеется резерв в 1 миллион тест-систем для коронавируса, - Минздрав
  • В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com