На утро 14 июля в Казахстане выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1011 без клинических проявлений, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Восточно-Казахстанская область - 225 / 106;

- город Алматы - 220 / 86;

- город Нур-Султан - 211/ 62;

- Атырауская область - 190/ 158;

- Актюбинская область - 171 / 145;

- Западно-Казахстанская область - 138 / 78;

- Карагандинская область - 102 / 41;

- город Шымкент - 80 / 51;

- Алматинская область - 79 / 50;

- Жамбылская область - 78 / 61;

- Павлодарская область - 73 / 8;

- Кызылординская область - 62 / 28;

- Северо-Казахстанская область - 59 / 27;

- Туркестанская область - 59 / 48;

- Костанайская область - 46 / 27;

- Акмолинская область - 39 / 20;

- Мангистауская область - 24 /15.

Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 61 755 случаев заболевания коронавирусом, из них скончались 396 пациентов.

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