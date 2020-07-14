На утро 14 июля в Казахстане выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1011 без клинических проявлений, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Восточно-Казахстанская область - 225 / 106;
- город Алматы - 220 / 86;
- город Нур-Султан - 211/ 62;
- Атырауская область - 190/ 158;
- Актюбинская область - 171 / 145;
- Западно-Казахстанская область - 138 / 78;
- Карагандинская область - 102 / 41;
- город Шымкент - 80 / 51;
- Алматинская область - 79 / 50;
- Жамбылская область - 78 / 61;
- Павлодарская область - 73 / 8;
- Кызылординская область - 62 / 28;
- Северо-Казахстанская область - 59 / 27;
- Туркестанская область - 59 / 48;
- Костанайская область - 46 / 27;
- Акмолинская область - 39 / 20;
- Мангистауская область - 24 /15.
Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 61 755 случаев заболевания коронавирусом, из них скончались 396 пациентов.