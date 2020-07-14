В Узбекистане задержана женщина, пытавшаяся продать свою новорожденную дочь за $1 тысячу

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана молодая мать пыталась продать свою новорожденную дочь за 10 миллионов сумов (980 долларов США).

«28-летняя Ф.Н. сначала согласилась на законных основаниях через суд передать свою новорожденную дочь 35-летней Ю.Т. и получила за это 1,7 миллиона сумов (165 долларов США) за расходы и лекарства, потраченные во время родов. Однако затем она сообщила, что передумала и отказалась передавать дочь Ю.Т.», –​ говорится в сообщении Следственного департамента МВД.

Спустя какое-то время после случившегося молодая женщина вновь связалась с Ю.Т по телефону и несколько раз посетив ее дом, потребовала за свою новорожденную дочь уже 10 миллионов сумов. После этого Ю.Т. обратилась в ОВД с заявлением.

На основании заявления гражданки Ю.Т. 3 июля сотрудниками правоохранительных органов было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого при получении 10 миллионов сумов мать новорожденной девочки была задержана с поличными.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кумкурганского района было возбуждено уголовное дело по пункту «​а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса («Торговля» людьми»). Ведется предварительное следствие.