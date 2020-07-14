В Туркменистане полиция по громкой связи предупреждает людей о масочном режиме

CentralAsia (TM) - Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 13 июля официально рекомендовало гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию из-за «повышенного содержания пыли в воздухе».

В ведомстве сообщили, что с 13 июля ношение масок в общественных местах стало обязательным.

Минздрав предупредил, что повышенное содержание пыли «неблагоприятно для здоровья человека, в первую очередь для дыхательной системы». Гражданам ведомство рекомендовало «находиться на безопасном расстоянии друг от друга – не менее 1 метра», а также соблюдать правила личной гигиены, не переохлаждаться под кондиционером, не употреблять «ледяную воду», поскольку все это, как считают в Минздраве, может привести к обострению «хронических заболеваний верхних дыхательных путей».

Turkmen.news пишет, что автомобиль дорожной полиции с включенными проблесковыми маячками по громкой связи предупреждает о необходимости ношения маски, проверяют также наличие масок у водителей и пассажиров на въездах в Ашхабад. В случае отсутствия маски ее предлагают купить за 1 манат (0,2$). В Туркменбаши маски въезжающим в город водителям раздают бесплатно.

Власти Туркменистана до сих пор отрицают, что в стране есть заболевшие коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, в Ашхабаде на карантин закрыли крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка», в стране наблюдается дефицит масок и дезинфицирующих средств.