Рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России

CentralAsia (UZ) - Мигранты из Узбекистана разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами. Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, передает РБК.



В беспорядках, которые 13 июля устроили строители Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), участвовали около 300 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как рабочие в оранжевой спецодежде громят офисные помещения.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), сообщает сайт регионального следственного управления Следственного комитета. Следователи утверждают, что в погроме участвовали граждане Узбекистана. «На территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса <...> между гражданами Республики Узбекистан — работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки».

«Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения», — говорится в пресс-релизе. Его авторы уточнили, что подрядная организация «своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту». Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед Renaissance Heavy Industries, подчеркнули в АГПЗ.

«К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе и отметили, что меры безопасности на строительной площадке усилены.

Как сообщает сайт Vesti.ru, рабочие требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина. По факту погрома возбуждено уголовное дело. Подборку видео погрома в офисах компании опубликовал портал АСН24.

В СК уточнили, что территория стройплощадки оцеплена, на месте работает следственная группа. Доследственная проверка организована также после сообщений СМИ, что подрядная организация не выплачивала рабочим зарплату.