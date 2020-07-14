Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с коронавирусом большинство стран пошли неверным путем

CentralAsia (CA) - В ходе борьбы с пандемией коронавируса слишком много стран пошли неверным путем, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом, пишет Euronews.

«Если национальные правительства и дальше не будут четко объяснять гражданам, какой стратегии следовать для снижения числа заражений и спасения жизней, если население не будет соблюдать базовые правила противодействия коронавирусу - мыть руки, носить маски, нас ждет лишь один сценарий развития пандемии: ситуация ухудшится», - сказал он.

Все больше стран и регионов фиксируют новые вспышки COVID-19 и вынуждены вводить отмененные ранее карантинные меры. Но к очередной самоизоляции готовы не все. Суд в Каталонии отменил решение местных властей об усилении карантина в Льейде и еще семи муниципалитетах. Около 140 тысяч человек не должны были покидать дома, кроме как в случае крайней необходимости или для того, чтобы добраться до работы. Но судья назвал эти меры «несоразмерными угрозе» и посчитал, что каталонские чиновники вышли за пределы своих полномочий.

Из-за новой волны заражений на Балканах чешские власти ввели ограничения на въезд в страну граждан Сербии и Черногории. По прибытии им придется предоставить отрицательный тест на коронавирус или же пройти двухнедельный карантин.

С 15 июля Греция ужесточает проверки для иностранных туристов на границе. В ближайшие дни специальная медицинская комиссия должна вынести решение по поводу правительственного предложения временно запретить популярные летние православные ярмарки.

В Марокко вновь оказались в самоизоляции около миллиона жителей крупного портового города Танжера. Кафе, рынки и торговые центры здесь снова закрыты.

Шесть недель назад на Филиппинах завершился карантин. Но для 250 тысяч жителей Навотаса, одного из беднейших городов столичного региона, все начинается с начала. Им предписано оставаться дома как минимум в течение двух следующих недель.

Власти ЮАР ввели в стране комендантский час и запретили продажу алкоголя дабы не допустить организации подпольных вечеринок и безответственного отношения выпивших к себе и окружающим. В течение последних недель здесь ежедневно регистрируют около 12 тысяч новых случаев заболевания. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели.

