В Казахстане число вылечившихся от коронавируса приблизилось к 36 тысячам

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1721 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 35 911, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 4876;
- Алматы - 4535;
- Нур-Султан - 4321;
- Карагандинская область - 4019;
- Западно-Казахстанская область - 3211;
- Шымкент - 2253;
- Алматинская область - 2113;
- Восточно-Казахстанская область - 1426;
- Мангистауская область - 1260;
- Кызылординская область - 1221;
- Жамбылская область - 1202;
- Акмолинская область - 1123;
- Северо-Казахстанская область - 955;
- Павлодарская область - 913;
- Актюбинская область - 863;
- Туркестанская область - 856;
- Костанайская область - 764.
Коронавирус в Казахстане
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