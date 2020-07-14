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  14 июля 2020
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В Казахстане число вылечившихся от коронавируса приблизилось к 36 тысячам

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1721 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 35 911, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 4876;

- Алматы - 4535;

- Нур-Султан - 4321;

- Карагандинская область - 4019;

- Западно-Казахстанская область - 3211;

- Шымкент - 2253;

- Алматинская область - 2113;

- Восточно-Казахстанская область - 1426;

- Мангистауская область - 1260;

- Кызылординская область - 1221;

- Жамбылская область - 1202;

- Акмолинская область - 1123;

- Северо-Казахстанская область - 955;

- Павлодарская область - 913;

- Актюбинская область - 863;

- Туркестанская область - 856;

- Костанайская область - 764.

Коронавирус в Казахстане
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