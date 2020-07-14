В Казахстане число вылечившихся от коронавируса приблизилось к 36 тысячам

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1721 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 35 911, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:



- Атырауская область - 4876;



- Алматы - 4535;



- Нур-Султан - 4321;



- Карагандинская область - 4019;



- Западно-Казахстанская область - 3211;



- Шымкент - 2253;



- Алматинская область - 2113;



- Восточно-Казахстанская область - 1426;



- Мангистауская область - 1260;



- Кызылординская область - 1221;



- Жамбылская область - 1202;



- Акмолинская область - 1123;



- Северо-Казахстанская область - 955;



- Павлодарская область - 913;



- Актюбинская область - 863;



- Туркестанская область - 856;



- Костанайская область - 764.

Коронавирус в Казахстане

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