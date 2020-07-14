АБР выделит $100 млн на модернизацию системы здравоохранения Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Заместитель мремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков посредством видеоконференцсвязи провел переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Стороны обсуждили сотрудничество в рамках принимаемых правительством Узбекистана мер по защите населения от распространения коронавируса и минимизации негативного влияния пандемии на социально-экономическое развитие страны.

В ходе разговора М.Асакава сообщил, что в настоящее время завершается подготовка к одобрению нового займа в размере 100 млн долларов на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана. Ожидается, что данный займ будет одобрен в начале августа текущего года. Также было озвучено, что для реализации данного проекта будет привлечено софинансирование в размере 100 млн долларов со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Отдельно стороны обсудили текущее состояние совместных проектов в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, энергетики, инфраструктурного строительства и развития частного сектора, а также механизмы по ускорению их имплементации.

По итогам переговоров достигнута договорённость продолжить активное сотрудничество в рамках текущей Программы сотрудничества с АБР и начать согласование новой Программы на 2021-2023гг.