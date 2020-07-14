Узбекистан вошёл в топ-10 самых дешевых стран по доступности жизни

CentralAsia (UZ) - Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo составила рейтинг стран по стоимости жизни. Узбекистан попал в 10-ку самых доступных стран мира по стоимости жизни.

По индексу потребительских цен лидером оказались Бермудские острова. Далее в списке идут Швейцария, Норвегия, Исландия и Япония.

Индекс потребительских цен показывает средний уровень цен на товары и услуги потребительской корзины за определенный период времени. Сюда включена стоимость продовольственных товаров, цены в ресторанах, расходы на транспорт и коммунальные услуги. Цифры поданы в сравнении с Нью-Йорком. Если индекс равен 133, это значит, что стоимость жизни на 33% дороже, чем в этом городе.

Узбекистан по этому показателю оказался на 130 месте и вошёл в топ-10 самых дешевых стран. Компанию ему составили Пакистан, Индия, Кыргызстан, Афганистан, Сирия, Тунис, Непал, Косово и Алжир. Замыкает рейтинг Пакистан. Всего в нем присутствуют 135 стран.





Топ-15 самых дорогих стран мира выглядят следующим образом:

Снимать жилье дороже всего оказалось на Бермудских островах, в Гонконге, Сингапуре, Люксембурге и Швейцарии, а дешевле всего – в Афганистане, Пакистане, Кубе, Непале и Алжире.

За поход в ресторан больше всего денег придется выложить на Бермудских островах, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Дании и , меньше всего – в Тунисе, Алжире, Пакистане, Индии и Шри-Ланке.

Рейтинг стоимости проживания по странам мира, как и по городам, появляется в интерактивной онлайн-базе данных Numbeo дважды в год.

Он создается после обработки огромного количества статистической информации со всего мира о потребительских расходах и ценах.