Минздрав Казахстана предложил начать новый учебный год дистанционно

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня на заседании правительства предложил начать новый учебный год в стране дистанционно.

По его словам, сейчас в Казахстане из 61 тыс. случаев коронавируса, 1700 — дети.

«Учитывая сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и эпидемиологическое неблагополучие по коронавирусу среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов организаций среднего образования в первой четверти учебного года, за исключением малокомплектных школ», - сказал министр.

«Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передачи инфекции вне школы, а также вовлечение детей к передаче инфекции в обществе», - предупредил он.

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