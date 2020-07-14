В Узбекистане начнут выращивать техническую коноплю

CentralAsia (UZ) - Узбекско-французская компания ABM ORGANICS LLC планирует запустить проект по выращиванию технической конопли в Хорезмской области Узбекистана, сообщило информационное агентство "Дунё".

Ранее, 12 июля, в Париже состоялась церемония подписания учредительных документов этой организации, основными акционерами которой стали узбекская компания «Marafon Finlex» и французская «Opal & Co».

По данным издания, это предприятие будет искать новые точки роста в экономике.

Согласно сообщению информагентства, индустрия технической конопли в будущем станет приоритетным направлением «зеленой экономики» не только во Франции. Это растение в сравнении с хлопком потребляет в пять раз меньше воды и является практически безотходным сырьем.

Некоторые сорта каннабиса используют в фармацевтической, легкой, бумажной промышленности и других отраслях.