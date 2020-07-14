Из-за карантина греческий студент добирался домой из Шотландии на велосипеде 48 дней

CentralAsia (CA) - 20-летний студент из Греции Клеон Пападимитриу из-за закрытых границ застрял в Шотландии, где он учится, и чтобы добраться домой в Афины он решил проехать на велосипеде примерно 3500 км, передает CNN.



«Я только сейчас осознаю какое большое достижение я совершил», - говорит он о своем 48-дневном путешествии. «И я многое узнал о себе, о своих границах, о своих сильных и слабых сторонах. Я надеюсь, что мой поступок вдохновил кого-нибудь выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое, что-то большое».



С собой Пападимитриу взял палатку, спальный мешок, консервированные сардины, арахисовое масло и хлеб, ночевал в лесу или у знакомых, которые жили по пути. Всю дорогу студент общался с семьей, чтобы они знали, где он находится.

