[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из-за карантина греческий студент добирался домой из Шотландии на велосипеде 48 дней

CentralAsia (CA) -  20-летний студент из Греции Клеон Пападимитриу из-за закрытых границ застрял в Шотландии, где он учится, и чтобы добраться домой в Афины он решил проехать на велосипеде примерно 3500 км, передает CNN.

«Я только сейчас осознаю какое большое достижение я совершил», - говорит он о своем 48-дневном путешествии. «И я многое узнал о себе, о своих границах, о своих сильных и слабых сторонах. Я надеюсь, что мой поступок вдохновил кого-нибудь выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое, что-то большое».

С собой Пападимитриу взял палатку, спальный мешок, консервированные сардины, арахисовое масло и хлеб, ночевал в лесу или у знакомых, которые жили по пути. Всю дорогу студент общался с семьей, чтобы они знали, где он находится.

print
  • Глава ВОЗ заявил, что в борьбе с коронавирусом большинство стран пошли неверным путем
  • Узбекистан вошёл в топ-10 самых дешевых стран по доступности жизни
  • В России за сутки выявили более 6,5 тыс. новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com