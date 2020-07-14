Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 13872

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 14 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 13 872 (+ 281).

По данным Минздрава, 201 новых случаев коронавируса было зарегистрировано в Ташкенте, 21 - в Кашкадарьинской области, 20 - в Самаркандской области, 15 - в Навоийской области, 6 - в Каракалпакстане, 15 - в Наманганской области, 3 - в Джизакской области.

В настоящее время в стране выздоровели 8030 человек, инфицированных коронавирусом, 5778 пациентов проходят лечение, из них 53 находятся в тяжёлом состоянии и 7 - в критическом.