Коронавирус: паника как вторая эпидемия, только от нее нет вакцины, - социолог

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса приводит ко второй эпидемии, которая происходит в наших головах — к панике. Это психологическое явление, но не менее заразное, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Несомненно, пандемия Sars-CoV-2 привела к миллионами зараженных людей и сотням тысяч смертей. На Земле почти нет ни одного места, которого не достиг бы коронавирус. Однако наряду с фактической пандемией центральное значение для изменений и тенденций последних недель - и, конечно, для будущих перемен, - играет пандемия в головах людей. В дополнение к настоящей пандемии Covid-19 в головах людей возникла монументальная и, по-видимому, крайне заразная паника: «паникемия», пишет автор статьи, социолог Ангелика Ниманн.

Подбадриваемая сообщениями СМИ, беспрестанная публикация, комментирование, исправление и обсуждение числа случаев заражения, индекса репродукции и времени удвоения вируса способствовали и способствуют тому, что паника, как и вирус, проникает в головы хозяев. Вездесущность вирусологов, экспертов и политиков, днем и ночью рассказывающих по всем каналам о своих оценках, мнениях и позициях, усиливает этот эффект.

Автор считает, что нужно надеяться, что от вируса скоро появится вакцина или как минимум медикаменты, способствующие выздоровлению. Но паники это, к сожалению, не касается. От нее не будет настоящего лекарства или вакцины. Поэтому эта «паникемия» повлечет за собой серьезные последствия для нашего общества и нашей общественной жизни и существенные изменения.

В качестве наглядного примера следует привести солидарность. Во время введения ограничительных мер речь внезапно зашла о всплеске солидарности. Люди, аплодирующие на балконах медикам, инициативы добровольцев, покупающих продукты для своих соседей. Но этот новый альтруизм в большей степени оказывается замаскированным эгоизмом. Потому что происходит обратное: солидарность не растет, а падает. Собственные интересы снова выступают на передний план. Это неновый феномен в угрожающих существованию кризисах. Пустые полки в супермаркетах отчетливо продемонстрировали, как обстоят дела с «чрезвычайной солидарностью в широких массах».

Для начала речь снова идет о том, что каждый человек, по крайней мере по субъективным ощущениям, сам борется за свое выживание. И здесь близким является каждый сам себе. И здесь мы снова имеем дело с «паникемией»: ни в один момент не было необходимости в скупке туалетной бумаги и макарон. Просьбы о помощи со стороны различных общественных и экономических групп также олицетворяют приоритетность собственных интересов.

Скоро эта тенденция будет усиливаться. Экономические последствия коронакризиса, которые мы пока не можем оценить, будут становиться ощутимыми постепенно. В той же степени будут громче звучать и просьбы о помощи. Вакцины от «паникемии» не будет, говорится в статье.