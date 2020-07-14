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  14 июля 2020
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В Казахстане жесткий карантин продлен до 2 августа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сегодня на заседании правительства сообщил о продлении жестких ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом в стране до 2 августа.

«По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели — с 20 июля по 2 августа», - сказал Мамин.

Ранее о продлении карантина на две недели сообщал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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