В Казахстане жесткий карантин продлен до 2 августа

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CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сегодня на заседании правительства сообщил о продлении жестких ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом в стране до 2 августа.

«По предложению Министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели — с 20 июля по 2 августа», - сказал Мамин.

Ранее о продлении карантина на две недели сообщал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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