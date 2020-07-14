В Калифорнии вернули карантин из-за активного распространения коронавируса

CentralAsia (CA) - Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил о введении жестких карантинных мер из-за активного распространения коронавируса.

Теперь рестораны, бары, концертные площадки, зоопарки и музеи должны прекратить доступ посетителей в помещения, но могут продолжать работать на открытом воздухе.

Прекращены очные занятия в двух самых больших школьных округах Калифорнии - Лос-Анджелесе и Сан-Диего, к которым относятся 706 тыс. учеников и 88 тыс. сотрудников учебных заведений.

Калифорния - вместе с Флоридой, Аризоной и Техасом - стала новым центром распространения коронавируса в США.

По последним данным, в США зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них 135,5 тыс. человек скончались.