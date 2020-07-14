В Туркменистане приостанавливается движение поездов

CentralAsia (TM) - На официальном сайте «Туркменских железных дорог» появилось объявление о приостановке движения поездов с 16 по 23 июля. О причинах не сообщается.

Ранее сообщалось, что с 13 июля в стране было введено обязательное ношение медицинских масок. На дезинфекцию закрыты некоторые торговые точки.

Официальные власти наличие в стране зараженных коронавирусом пока не признали, но несколько раз сообщали о возможности переноса инфекции ветром из приаральского региона.