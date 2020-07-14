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  14 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечилась пациентка, легкие которой были поражены на 96%

CentralAsia (KZ) -  В Алматы врачи вылечили 56-летнюю женщину, легкие которой были поражены на 96%, сообщает zakon.kz.

В Центральную городскую клиническую больницу города поступила женщина с тяжелым течением коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией. КТ легких показала двустороннее полисегментарное поражение. Площадь поражения легких составила 96%. Ко всему этому состояние было осложнено артериальной гипертонией второй степени, рассказали в Управлении здравоохранения города.

Пациентка сразу же была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там она провела 10 дней. После улучшения состояния женщину перевели в профильное отделение. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, после проведения контрольных обследований выписана с рекомендациями под наблюдение участкового врача.

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